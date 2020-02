Film : Kino zeigt Film über Milchkrieg

Milchkrieg in Dalsmynni mit Arndís Hrönn Egilsdóttir als Inga. Foto: Alamode Filmdistribution

Hillesheim (red) Die Eifel-Film-Bühne zeigt am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr den Film „Milchkrieg in Dalsmynni“. Im Anschluss berichtet Kurt Kootz, der Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter, von den Problemen mit der Milcherzeugung und Vermarktung in Deutschland.



