Freizeit : Eifel-Film-Bühne zeigt Film zum Thema Demenz

Daun Die Eifel-Film-Bühne zeigt in Kooperation mit dem „Netzwerk Demenz Vulkaneifel“ den Film „Romy’s Salon“ am Sonntag, 27. Oktober, um 18 Uhr. Dort geht es um Romy, die nach der Schule zu ihrer Oma in den Frisiersalon geht.

