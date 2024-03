Straßenbau Marode Straßen in der Eifel: Wo 2024 gebaut wird und was das mit Rock am Ring zu tun hat

Wie schon in den beiden Vorjahren investiert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein auch 2024 wieder gut 40 Millionen Euro in die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Vulkaneifelkreis, dem Zuständigkeitsbereich der Behörde (siehe Extra). Genauer gesagt in den Erhalt und die Erneuerung der Straßen, denn: „Wir haben dieses Jahr nur ein Neubauprojekt auf der Agenda: die Nord-Ost-Tangente der B51 bei Bitburg“, sagt Harald Enders, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Gerolstein – und betont: „Der Erhalt der Straßen hat absolute Priorität.“