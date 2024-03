Außergewöhnlicher Reithof In Mückeln werden Pferde gesund gemacht

„Life is Balance“ – Leben ist Balance, so heißt die „Pferdefirma“ von Sophie Letsch in Mückeln. Es ist ein außergewöhnliches Unternehmen, das Erlebnispädagogik rund ums Pferd bietet – von Akupunktur, bis Reitpädagogik und fachmännischer Behandlung bei Beschwerden der Reittiere. Vor etwa 18 Monaten hat die Pferdenärrin ihre vielseitige Arbeit mit den Tieren begonnen, obwohl sie in ihrem Hauptberuf als Köchin genügend Stress erfährt.