Tolles Ausflugsziel Abkühlung im Vulkankrater: In diesen vier Maaren darf gebadet werden

An den Maaren erkennt man mit am besten, woher die Vulkaneifel ihren Namen hat. Denn die Seen sind mit Wasser vollgelaufene Krater von Vulkanen, die dort vor weit über 10.000 Jahren explodiert sind. Die Vulkane gibt es immer noch – in der Erde direkt unterhalb der Maarbesucher. Von den 70 bekannten Kratern sind zwölf mit Wasser gefüllt, vier davon zum Schwimmen geeignet: das Pulvermaar, das Meerfelder Maar, das Schalkenmehrener Maar und das Gemündener Maar. Wir erklären, was sie besonders macht und was es dort für Besucher zu erleben gibt.