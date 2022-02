Karneval : Dann eben digital! Wie 22 Eifeler Karnevalsvereine gemeinsam Corona trotzen

Vulkaneifel Auf keinen Fall soll Karneval ausfallen. Das dachte sich ein vierköpfiges Organisationsteam bereits im vergangenen Jahr und initiierte Eifel digital. In dieser Session gibt es eine Fortsetzung.

Not macht erfinderisch. Weil Corona es unmöglich machte, Kappensitzungen, bunte Abende oder Umzüge zu veranstalten, kamen die Narrenfreunde aus der Eifel in der vergangenen Session auf die Idee, den Karneval einfach auf den Bildschirm nach Hause zu holen. 22 Karnevalsvereine aus dem Vulkaneifelkreis sowie die „Großstadthelden“ Manderscheid feierten erstmals Karneval auf eine andere Art, nämlich digital. Mit Erfolg, denn 6000 Zuschauer ließen es sich nicht nehmen, die karnevalistische Show per Live-Stream zu verfolgen. Und da sich auch in diesem Jahr bezüglich Corona nichts geändert hat, wird „Eifel Karneval digital“ erneut zu einem besonderen Slogan.

„Eifel Karneval digital“ – an Karnevalssamstag live aus dem Dauner Kino

Bis Karnevalssamstag, 26. Februar, muss alles bereit sein. Denn dann gibt es die große Karnevalsparty per Live-Stream aus dem Kinopalast Vulkaneifel in Daun. Die Corona-Verordnung macht es zurzeit möglich, dass rund 90 Narren im Kino unter den 2G-plus Regeln dabei sein können. Die Moderaten an dem Abend, Thomas Stolz (Vorsitzender der Strohna Hohna) und Udo Nöllen (Sitzungspräsident der Oberstadtfelder Ijeln), freut das ganz besonders: „Dass es am Karnevalssamstag traditionell eine Veranstaltung gibt, ist sehr wichtig. Umso schöner, dass dieses Jahr auch wieder in Präsenz Menschen dabei sein können. Wir wollen nicht nur das Kino rocken, sondern auch die Jecken vor den Bildschirmen begeistern. Wir wollen Karneval in und mit der Region feiern“. Dazu werden mehrere regionale Künstler und eine Live-Band am Abend das Publikum vor Ort und an den Bildschirmen in Stimmung versetzen. Allerdings ist es dem vierköpfigen Orga-Team wichtig zu betonen, dass es im Kino selbst keine große Party geben wird. Während der Sendung können wieder Fan-Fotos über Whatsapp (0151-67147155) eingereicht werden, die dann in den Live Stream eingebunden werden.