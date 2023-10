Wieder ein Fall für Frederike Suttner Der neue Eifel-Krimi mit viel Psychologie und dem ganz normalen Wahnsinn

Leudersdorf · Auch in Andrea Revers‘ viertem Kriminalroman „Lass die Vergangenheit ruhen“ ermittelt wieder die pensionierte Kriminalkommissarin Frederike Suttner. Der Fall ist hochspannend, und es geht heiß zu, was unter anderem mit einem Ofen in der Zementfabrik Ahütte zu tun hat.

02.10.2023, 09:34 Uhr

Andrea Revers veröffentlicht mit „Lass die Vergangenheit ruhen“ den vierten Teil der Krimi-Reihe um die pensionierte Kriminalkommissarin Frederike Suttner. Foto: Ralf Cornesse

Von Brigitte Bettscheider

Ja, in dem Titel stecke auch der Tipp der Psychologin Andrea Revers, sagt die Krimiautorin Andrea Revers über den Titel ihres vierten Krimis, der gleichzeitig der vierte Fall für Frederike Suttner alias die „Eifeler Miss Marple“ ist. „Lass die Vergangenheit ruhen“ heißt das neue Buch der Diplom-Psychologin, die aus Brühl im Rheinland stammt und mehr als 20 Jahre als Coach und Trainerin tätig war.