Veranstaltungsreihe : Flamenco-Trio fasziniert im Forum Daun statt draußen am Maar

Foto: Lydia Schend 9 Bilder Flamenco-Nacht im Forum Daun

Daun Nach zwei Jahren Pause war das spanisch-französische Ensemble um Tänzerin Sabrina Le Guen wieder zu Gast bei den Eifel-Kulturtagen. Im Dauner Forum zog es die etwa 100 Gäste sofort in seinen Bann. Die „Noche Flamenca“ war vom Schalken­mehrener Maar in die Stadt verlegt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lydia Schend

Zuerst war da diese Stimme von Cécile Evrot, intensiv und leidenschaftlich. Eine Stimme, die – so schien es – direkt aus dem heißen Süden Andalusiens in das Herz der Eifel wehte.

Beifall für die Künstler im Dauner Forum. Foto: Lydia Schend

Die junge Sängerin beherrscht nicht nur die alte Kunst des Flamenco-Gesangs, die sie in Andalusien erlernte und ganz in sich aufsog. Sie verkörpert ihn mit einer starken Ausstrahlung von Würde, Stolz und gelebtem Leben. Stimmungs­volles Licht in roten und blauen Tönen, dazu die rhythmischen Klänge der Flamenco-Gitarre, virtuos gespielt von Cristobal Corbel, und schließlich der atem­beraubende Tanz von Sabrina Le Guen. Kraftvoll, präzise, unglaublich schnell die Abfolge der Bewegungen, der energischen Schritte und Drehungen mit wehenden Schleppen und Tüchern. Hin zu einem Moment plötzlichen Innehaltens, ganz fokussiert in anmutiger Schönheit. 70 Minuten vollständige Präsenz und ausdrucksstarker Tanz, mit nur kleinen Umkleide­pausen für die Tänzerin, die in Madrid an der renommierten Tanzakademie Amor de Dios ihren Tanz perfektionierte und derzeit in Trier lebt.

Was die drei jungen Menschen verbindet, ist die gemeinsame Leidenschaft für den Flamenco, den sie ins Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit gestellt haben. Denn alle Gefühle kommen im Flamenco äußerst intensiv zum Ausdruck, von tiefstem Schmerz, von Trauer, Liebe und Verlust, von erlittener Aus­grenzung bis zur explodierenden Lebensfreude, der sich kaum jemand entziehen kann.

Von links: Sabrina Le Guen (Tanz), Cristobal Corbel (Gitarre) und Cécile Evrot (Gesang) im Dauner Forum. Foto: Lydia Schend

Die Geschichte dieser Kunst reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, als sich Roma von Indien kommend nach langen Wanderungen im Süden Spaniens niederließen. Ihre Musik wurde von Generation zu Generation weitergegeben – ohne Noten und Partituren. In ihr spiegeln sich ganz verschiedene kulturelle Einflüsse wider, besonders jüdische und arabische sowie traditionelle Elemente der spanischen Volksmusik.

Roma sind in Andalusien wie an vielen Orten Europas immer noch an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Doch der Flamenco erfreut sich spätestens seit dem Gitarristen Manitas de Plata (1921 – 2014), der aus Sète in Südfrankreich stammte, zunehmender Beliebtheit. 2010 wurde der Tanz gar zum immateriellen Weltkultur­erbe erklärt. Überall auf der Welt sind Flamenco-Tanzschulen oder -Akademien entstanden, sei es in Luxemburg, Frankreich oder in Japan, wo diese spanische Musik besonders begeistert zele­briert wird.

Tänzerin Sabrina Le Guen bei der Noche Flamenca im Dauner Forum. Foto: Lydia Schend