Wagemutige gehen wieder baden Neujahrsschwimmen im kalten Maar: Wann, wo und warum?

Eintauchen ins neue Jahr – und das im Gemündener Maar, das im Januar bekanntlich mit überschaubaren Wassertemperaturen nicht unbedingt zu einem Bad einlädt. Aber davon haben sich viele Mutige in den vergangenen Jahren – Premiere war 2020 – nicht abhalten lassen, am Neujahrsschwimmen am Gemündener Maar teilzunehmen.