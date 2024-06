Gewählt in der Vulkaneifel Plötzlich ist Ex-Landrat Heinz Onnertz (74) wieder im politischen Geschäft

Nach dem Blick auf das sensationelle Wahlergebnis und der ersten Berichterstattung darüber versucht der Volksfreund einfach mal sein Glück und klingelt im Dauner Stadtteil Neunkirchen am Haus mit dem großen Garten von Heinz Onnertz (74), dem ehemaligen Landrat des Kreises Vulkaneifel. Es ist zwar dunkel drinnen und still, aber dann ist doch ein leises Rumpeln zu vernehmen. Wenig später öffnet der große Mann mit weißem Haar und Bart, in Arbeitskleidung und mit einem Lächeln im Gesicht, die Tür, sagt erklärend „Ich räume gerade mein Werkzeug im Keller auf“, bittet den Überraschungsgast aber dennoch herein, macht rasch zwei Tassen Kaffee und nimmt sich spontan Zeit für ein Gespräch auf der Terrasse am selbst angelegten Teich. Man kennt sich halt noch von früher.