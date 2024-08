Serie „Menschen und Motoren“ Einmal im Jahr: „Eifel Rallye Festival“ in einem Dorf mit Benzin im Blut

Ein Ort in der Verbandsgemeinde Kelberg im Landkreis Vulkaneifel. Liegt im Naturpark Vulkaneifel und hat 207 Einwohner. So ist es im Internet-Lexikon Wiki­pedia über Bodenbach zu lesen. So weit, so gut. Doch das Wichtigste fehlt. Einmal im Jahr nämlich wird der ansonsten beschauliche Ort in der nördlichen Eifel zum Nabel eines Ereignisses, das auf dem ganzen großen Kontinent seinesgleichen sucht. Und das geht auch nur, weil fast alle Leute im Dorf sich zusammentun und vor allem eines offenbaren: Sie haben Benzin um Blut. Und davon nicht wenig.