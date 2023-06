Immer wieder ein Besuchermagnet Vorfreude auf die Parade der „Rallye-Dinos“ – Was beim Eifel Rallye Festival dieses Jahr neu ist

Daun · Der Motorsport-Club Daun hatte weit über 200 Interessenten für das 150 Autos große Teilnehmerfeld des ERF. Was wird geboten, was ist neu in diesem Jahr?

16.06.2023, 07:14 Uhr

Ob draußen in der Vulkaneifel „in Aktion“ oder auf der Rallyemeile in der Stadt: Die Autos sind die Stars des ERF. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Von Jürgen Braun

Nach Portugal ist vor Vulkaneifel. Nur noch etwas mehr als sechs Wochen sind es bis zum einzigartigen Treffen und sportlich anspruchsvollen Schaulaufen der schönsten und seltensten historischen Rallye-Fahrzeuge, dem „Eifel Rallye Festival“. Auf ausgesuchten Demo-Strecken rund um Daun und auf der „Rallyemeile“ in der Innenstadt werden sich die Quertreiber-Dinos vom 27. bis 29. Juli ein einzigartiges Stelldichein geben. Gute Kunde kam, passend zu den schönen Rennautos, aus einer der schönsten Städte des Kontinents.