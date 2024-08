VR-Raumfahrt SpaceBuzz startet in der Eifel – die ersten Schüler sind schon mitgeflogen

Welch ein Anblick! An der Junior Uni in Daun ist eine Rakete gelandet: Es ist der SpaceBuzz One des Deutschen Instituts für Luft und Raumfahrt (DLR). In dem High-Tech-LKW, der im Inneren VR-Technologie (Virtual Reality) im Weltraumdesign beherbergt, können Besucher einen 15-minütigen Rundflug durchs All machen, tolle Ausblicke erhaschen – und dabei viel über unseren Heimatplaneten und über den menschengemachten Klimawandel erfahren. Wir sind mitgeflogen.