Verein Tierteller „Wir sind am Limit“: Spenden für Tierfutter in der Eifel dringend gesucht

Für nicht wenige Menschen sind ihre Haustiere echte Familienmitglieder. Hund, Katze, Meerschweinchen oder Wellensittich trösten über Lebenskrisen hinweg. Erst recht sind die tierischen Partner wichtig, wenn Altersarmut und Einsamkeit zuschlagen. Weil sie sich gut in eine solche Lebenslage hineinversetzen können, gründeten Hans-Dieter und Luise Budick die erste Tiertafel in der Region, mit Ausgabestellen in Hallschlag und Gerolstein. Doch der Einzugsbereich geht weit darüber hinaus, von Kall bis Bitburg und natürlich die ganze Vulkaneifel umfassend. „Mehr als die Hälfte derjenigen, die unsere Hilfe benötigen, sind Rentnerinnen und Rentner. Für sie sind ihre Tiere oft der letzte Lebensanker“, sagen die beiden Tierteller-Initiatoren, die für die Versorgung der Bedürftigen auch ein vereinseigenes, von Sponsoren finanziertes Auslieferungsfahrzeug anschafften. Denn viele Menschen sind nicht mobil genug, um selbst zu den Ausgabestellen zu fahren. Derzeit sind rund 130 Kunden mit jeweils maximal drei Tieren beim Tierteller angemeldet, sodass rund 270 Fellnasen zu versorgen sind. Jedes Jahr werden es mehr. „Wir sind jedoch jetzt am Limit.“