Beschwerde gegen Bürgermeister Streit um Straßenbeleuchtung eskaliert – Eifeler Bürgerinitiative will Innenministerium einschalten

Karl Hüppeler, Sprecher der Initiative „Direkte Demokratie Vulkaneifel“ erhebt Vorwürfe gegen den Escher Ortsbürgermeister Edi Schell und reicht eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein. In einem Schreiben an das Innenministerium in Mainz verdächtigt Hüppeler den Bürgermeister, sich in einer Zwangslage befunden zu haben, die sein Urteilsvermögen beeinträchtigte, als die Gemeinde im November 2021 einen Vertrag zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf Leuchtdioden mit dem Stromversorger Westenergie AG schloss.