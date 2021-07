Freizeit : Der Familiensommer kann kommen

Daun Pünktlich zur Zeit der immer größer werdenden Corona-Lockerungen hat der Eifelbildverlag ein neues Entdeckungsbuch herausgebracht.

Der Verlag spricht im Vorwort zum reich bebilderten Ausflugsreiseführer sicher sehr vielen Menschen aus dem Herzen: „Covid-19 ist nicht spurlos an uns vorübergegangen. Es wird noch dauern, bis wir uns alle davon erholen. Wir dürfen uns aber etwas Abwechslung gönnen.“ Genau darum geht es auf 128 Seiten: Um den Spaß und die Erleichterung, wieder unternehmungslustig sein zu dürfen, gerade mit Kindern. Für Touristen ist das mit einer Übersichtskarte ausgestattete Buch eine erstklassige Orientierungshilfe, wohin man als Familie in der Eifel fahren kann, um „fun and action“ zu haben.

Aber auch für Einheimische taugt es zu diesem Zweck. Unter den 37 ausführlich dargestellten Ausflugszielen sind mit Sicherheit welche, die man selbst noch nicht kennt. Denn die gesamte Eifel mit ihren nordrhein-westfälischen und rheinland-pfälzischen Teilregionen ist vertreten. Vom Tierpark bis zur Freizeitbahn, vom Naturdenkmal bis zum Besucherbergwerk ist alles dabei, was Familien einen abwechslungsreichen Ausflugstag garantiert. Komplettiert wird der Guide durch fünf Themenspecials. Sie stellen stichwortartig die aus Sicht des Verlages attraktivsten Sommerrodelbahnen, Aussichtspunkte in der nördlichen Eifel, Kanutouren, Ballonfahrten und Wintersportpisten vor.

Der Informationswert des handlichen Softcoverbuches ist also groß. Die Farbfotos geben einen lebendigen Eindruck davon, wie es sich am Ausflugsziel anfühlt. Immer wieder werden junge Leser unter dem Motto „Wusstest du schon…?“ auch direkt angesprochen. Zu bestimmten Kapiteln nämlich gibt es vertiefende Hintergründe, welche über die Fakten des Hier und Jetzt hinausgehen. So erfahren die Kinder, was es mit der Auffang- und Pflegestation für Greifvögel auf der Kasselburg auf sich hat oder dass die Urfttalsperre mal viel bedeutsamer war als ihre heute berühmtere Schwester, die Rurtalsperre. Die kleinen Info-Happen eignen sich auch zum Vorlesen beim Spaziergang mit den Kids.