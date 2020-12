Menschen : Wiedersehen mit dem JGV Knauchingen

Andrea Neven lässt schwarzhumorig morden. Auch in ihrem dritten Kurzkrimi-Band spielen Land und Leute die Hauptrollen. Foto: Vladi Nowakowski

Hillesheim In ihrem dritten Kurzkrimiband nimmt die Autorin Andrea Neven ihre Leser auf einen tödlichen Schreibfeldzug durch die Eifel mit.

Weiterleiten Drucken Von Vladimir Nowakowski

„Eifelig“, so nennt Andrea Neven ihre Kurzgeschichten. Auch wenn nicht alle Orte, die im Buch genannt werden, real existieren, und Protagonisten, wie Irmchen und die sechs aktiven Mitglieder des Junggesellenvereins im schönen, 84 Einwohner zählenden Knauchingen ausschließlich der Phantasie der Autorin entsprungen sind: Man kann sich beim Lesen nicht des Eindrucks erwehren, all diese Typen und Dörfer bestens zu kennen. „Das höre ich öfters“, sagt die 34-jährige Vulkaneifelerin. „Und es ist ja tatsächlich so: Die Geschichten liegen auf der Straße.“

Irmchen, eine ältere, aber ziemlich robuste Dame, und der JGV Knauchingen tauchen auch in den vorherigen beiden Kurzkrimibänden Nevens auf – Personal, das Neven auch in Zukunft einsetzen will. „Es gibt noch so viele Eifeler Feste, die mein Junggesellenverein zu organisieren hat“, sagt Neven. In ihrem dritten Band „Kommt von irgendwo ein Leichnam her“, sind die sechs – aus welchen Gründen auch immer – unverheirateten Mitglieder des Vereins für das Martinsfeuer des Dorfes zuständig und finden sich unverhofft in einem Mordfall wieder.

„Meine Geschichten enden fast immer tödlich, sind aber nicht todernst“, sagt Andrea Neven. Und so lässt sie ihre Protagonisten gnadenlos und mit viel trockenem Humor stets in die Falle tappen. Ob bei einer feuchtfröhlichen Planwagenfahrt, oder auf einer alten Streuobstwiese – die Gefahr über eine Leiche zu stolpern, lauert praktisch überall.

Ihre Bücher publiziert Andrea Neven im Eigenverlag, doch einige ihrer Kurzgeschichten sind beispielsweise in den Anthologien zum „Tatort Eifel“ des Hillesheimer KBV-Verlags und, ganz aktuell, in der Sammlung „Geschichten, die nie erzählt wurden“ erschienen. „Da ich nicht an einen Verlag gebunden bin, habe ich beispielsweise die Freiheit, meine eigenen Buchcover zu entwerfen“, sagt Neven.

Für den Einband zu „Kommt von irgendwo ein Leichnam her“ habe sie lange nach einem passendem Foto gesucht, erzählt sie. Irgendwann kam dann die Idee: „Das abgebildete Zimmer befindet sich im Haus meiner verstorbenen Großeltern“, sagt Neven. „Zu sehen sind Opas alter Mantel samt der dazugehörigen Schuhe und einer seiner Hüte.“ Tapete und Boden seien originalgetreu abgelichtet, erzählt die Autorin. „Das Bild hat eine Berufs-Fotografin aufgenommen. Ich habe auf dem Boden gelegen und die Sense festgehalten, damit sie nicht umfällt – die Fotografin saß derweil im Schrank, weil sie von dort aus die beste Perspektive auf das Motiv hatte.“

Trotz der Entscheidung, ihre Kurzkrimis verlagsfrei zu veröffentlichen, setzt Andrea Neven auf ein professionelles Lektorat. Sie betont: „Ich halte die Tipps und Anregungen meines Lektors für unverzichtbar.“ Den Job übernimmt seit dem ersten Kurzkrimi-Band Volker Neumann, der auch die Inhalte vieler Krimis des KBV-Verlags auf Hochglanz poliert.

Es werde auf jeden Fall ein vierter Band folgen, sagt Andrea Neven, die im Hauptberuf als Technische Produktionsdesignerin arbeitet. „Ideen gibt es mehr als genug und ich verwende jede freie Minute darauf, neue Geschichten über schwarzhumorige Morde und skurrile Figuren zu erfinden.“