Lichterfahrt durch die Vulkaneifel Bauern spenden für Nestwärme – doch es gibt auch Kritik an der Kreisverwaltung

Staunend beeindruckt sei sie gewesen, als sie die jungen Landwirte aus der Region Daun kennenlernen durfte, sagt Moske. Denn im Zuge der Lichterfahrt (der TV berichtete) sammelten die Bauern Spenden. So überreichten sie kürzlich rund 6000 Euro sowie einen kleinen geschmückten Traktor, gespendet von der Firma Leo Thiesgen Argrar- und Fördertechnik GmbH, an den Verein Nestwärme zum Aufbau des Kinderhospizes. Damit haben die Bauern nicht nur Kinderaugen während der Lichterfahrt strahlen lassen, sondern „wiederum damit einen Beitrag für Kinder und Familien in schwierigen Lebenssituationen“ geleistet, freut sich Moske. „Durch kreative und inspirierende Aktivitäten mit ihren Einsatzgeräten – den Traktoren – sammeln sie Spenden, organisieren Veranstaltungen und setzen sich für die Bedürfnisse derjenigen ein, die in schweren Zeiten Unterstützung benötigen.“ Nach der Fahrt im Jahr 2022 hatten die Landwirte 9000 Euro an die Kinderkrebshilfe in Mainz übergeben.