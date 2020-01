Literatur : Leiser Appell für Mut und Menschlichkeit

Autor Norbert Scheuer signiert nach seiner Lesung im Rathaus in Gerolstein noch reihenweise Bücher und kommt mit seinen Fans ins Gespräch. Es ist, wie er sagt, die erste Lesung in seiner alten Heimat: Scheuer lebte als Kind und Jugendlicher in Birresborn. . Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Der Eifeler Erfolgsautor Norbert Scheuer liest vor 120 Gästen in Gerolstein aus seinem preisgekrönten Roman Winterbienen.

Also entsprechend seines bodenständigen Eifeler Naturells und dem Thema angemessen: Das vielfach und zurecht gelobte Werk handelt von einem Eifeler Imker, der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in seinen umgebauten Bienenstöcken jüdische Flüchtlinge über die Grenze nach Belgien bringt. Immer mit der Angst, aufzufliegen und getötet zu werden. Einer, der hilft, wo andere längst aufgegeben oder sich auf die Seite der Verbrecher geschlagen haben. Aber eben auch, um damit Geld für seine lebensnotwendigen Epilepsie-Medikamente zu verdienen. Also eine durch und durch menschliche Figur (er beginnt auch eine Affäre mit der Frau eines hohen Nazi-Funktionärs) in unmenschlichen Zeiten. Einer, der Mut aufbringt.

Und der wartete mit interessanten Informationen auf: „Ich freue mich, hier in Gerolstein, so nah an Birresborn, zu lesen. Das habe ich bisher noch nie gemacht.“ Wo die Zeit in Birresborn (Einschulung und Jugend) doch „die Prägendste in meinem Leben“ gewesen sei. Und er verriet zudem: „Wenn ich in meinen anderen Romanen über die Urft schreibe (und das kommt oft vor, Anm.d.Red.) dann meine ich stets die Kyll.“ Und die vielen Handlungen, die in Gasthäusern spielten, habe er nur auf Basis dessen, was er als Heranwachsender im Hotel Zur Krone in Birresborn erlebt habe, erzählen können. Denn das hatten seine Eltern einige Jahre gepachtet.