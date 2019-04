später lesen Vereine Eifeler Landfrauen wandern in Andalusien FOTO: tv / Brigitte Willems FOTO: tv / Brigitte Willems Teilen

(red) EineWandergruppe des Landfrauenverbandes Vulkaneifel war unterwegs in Spanien. Die Wanderreise der Landfrauen führte die Gruppe nach Andalusien. Von Torremolinos aus starteten die Wanderungen an die Costa Tropical, in die Berge von Malaga sowie in die Sierra Blanca.