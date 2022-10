Landwirtschaft : Besondere Auszeichnung für Gillenfelder Landwirtin

Zur Auszeichnung „Landwirtin des Jahres“ hat es für Manuela Holtmann aus Gillenfeld nicht gereicht, erfolgreich war sie aber in der Kategorie „Beste Unternehmerin“ sogenannten Ceres Award. Ausgezeichnet worden ist sie im Rahmen der festlichen Gala „Nacht der Landwirtschaft“ in Berlin.

Der mit 20.000 Euro dotierte Ceres Award (benannt nach Ceres, der römischen Göttin des Ackerbaus) ist eine hohe Auszeichnung in der Landwirtschaft und in diesem Jahr zum neunten Mal verliehen worden. Der Preis richtet sich an alle Landwirte im deutschsprachigen Raum, die mit ihren Betrieb besondere Wege gehen. Dazu gehört auch Manuela Holtmann: Sie ist Chefin des Vulkanhofs in Gillenfeld und hat sich mit ihrer Ziegenwirtschaft einen Namen gemacht. Sie hatte sich im Frühjahr zur Teilnahme am Wettbewerb entschlossen und im Juni die Nachricht erhalten, dass sie für den Preis nominiert wurde und damit schon zu den 30 besten Landwirten und Landwirtinnen Deutschlands zählte. Beim Ceres Award werden Sieger in zehn Einzelkategorien ausgezeichnet: Ackerbauer, Energielandwirt, Biolandwirt, Junglandwirt, Rinderhalter, Schweinehalter, Geflügelhalter, Manager, Unternehmerin sowie Geschäftsidee. Aus deren Kreis wird wiederum der Landwirt oder die Landwirtin des Jahres ermittelt. Das ist in diesem Jahr Benedikt Bösel aus Brandenburg. Manuela Holtmann war in der Kategorie „Beste Unternehmerin“ erfolgreich.