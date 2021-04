Kalenborn-Scheuern : Landwirtschaft auf solidarische Art

Jana Johnen ist von der solidarischen Landwirtschaft überzeugt und freut sich auf die zweite Anbausaison, obwohl es momentan wieder sehr winterlich ist. Foto: TV/Angelika Koch

Kalenborn-Scheuern Die zweite Anbausaison der besonderen Art kann beginnen. Jana Johnen erzeugt dreißig Sorten Biogemüse.

Nachhaltigere Ernährung ist das Stichwort. In der Vulkaneifel gedeihen immer mehr Projekte, die sich ihr verschreiben. Nicht nur die „Magic Bag“ der Biobäckerei Utters soll ein Beitrag für Ressourcen- und Umweltschutz sein (der TV berichtete), auch die 2020 von Jana Johnen ins Leben gerufene „SoLaWi“ wendet sich an Menschen, die bewusster mit Lebensmitteln umgehen als viele es tun wollen oder können.

Das Prinzip der „SoLaWi“, wie die Solidarische Landwirtschaft kurz genannt wird, ist im Grunde einfach. Nicht das einzelne Produkt wird je nach Angebot und Nachfrage, nach Händlermacht und Warenterminbörsen gehandelt und bepreist, sondern die landwirtschaftliche Arbeit wird innerhalb eines überschaubaren, regionalen Kreislaufs finanziert. Hierzu tun sich die Erzeuger und die Verbraucher als Gemeinschaft zusammen – man kennt einander persönlich.

Hintergrund www.solidarische-landwirtschaft.org „Auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten der landwirtschaftlichen Erzeugung verpflichten sich die Abnehmer, einen festgesetzten Betrag an den Solawi-Betrieb zu zahlen. Dadurch wird dem Erzeuger ermöglicht, sich unabhängig von Marktzwängen einer guten landwirtschaftlichen Praxis zu widmen, den Boden fruchtbar zu erhalten und bedürfnisorientiert zu wirtschaften. Die Abnehmenden erhalten im Gegenzug die gesamte Ernte sowie weiterverarbeitete Erzeugnisse, sofern der Solawi-Betrieb diese herstellt. Der persönliche Bezug macht die gegenseitige Verantwortung bewusst. Die Verbraucher erleben, wie ihre Ernährungsentscheidung die Kulturlandschaft gestaltet, soziales Miteinander, Naturschutz und (Arten-)Vielfalt ermöglicht und so eine zukunftsfähige Landwirtschaft stattfinden kann. Alle teilen sich die damit verbundene Verantwortung, das Risiko, die Kosten und die Ernte.“, heißt es bei Solawi.

„Die Idee habe ich bei einem guten Freund kennen gelernt, der dazu im Rahmen einer Bachelorarbeit in der Vulkaneifel eine Umfrage machte, mit sehr positiver Resonanz“, erzählt Jana Johnen, die im vergangenen Jahr mit ihrer SoLaWi begann. Sie ist ausgebildete Ergotherapeutin, spezialisiert auf tiergestützte Heilmethoden. „Mich hat immer schon alles interessiert, was mit Gesundheit und Natur zu tun hat.“ Die theoretische Ausbildung in Solidarischer Landwirtschaft absolvierte sie in Lüneburg, während sie in Hamburg lebte und arbeitete. „Ich bin damit aufgewachsen, dass unsere Familie für den Eigenbedarf angebaut hat.“

Die Bilanz der vergangenen ersten Saison ist gut. Alle SoLaWi-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer der ersten Auflage sind diesmal wieder mit von der Partie – außer einer, die nun selbst anbaut. Neue Mitglieder sind hinzugekommen, so dass für dieses Jahr mit 25 Personen die Kapazität ausgeschöpft ist und eine Warteliste besteht.

„Es war allerdings sehr mühevoll, denn die bereits im April einsetzende Dürre hat für sehr viel Arbeitsaufwand gesorgt, auch der Schädlingsbefall war beachtlich“, erzählt Jana Johnen. Gemäß der Bio-Zertifizierung ist deren Bekämpfung vor allem in Handarbeit zu leisten. Wühlmäuse an den Kartoffeln, Ameisen an den Radieschen oder Erdflöhe an den Mairübchen waren ungebetene Gäste, die es sich schmecken ließen. Ein neues, wühlmaussicheres Gewächshaus wird künftig zumindest die Tomaten schützen, auch wurde die Anbaufläche auf drei Äcker ausgeweitet und entzerrt.

Im Freiland, unter Folie und eben im Gewächshaus baut sie mehr als dreißig verschiedene Gemüsekulturen in verschiedenen Sorten an: Kartoffeln, Tomaten, Pastinaken, Erbsen, verschiedene Salat-, Kohl- und Möhrensorten, Gurken, Paprika und Porree. Lammfleisch und Lammsalami gehören ebenfalls zum Angebot, da auch die ökologische Schafhaltung Familiensache ist.

Doch auch dieses Jahr beginnt gärtnerisch mit einer Herausforderung: „Bisher war es zu kalt, irgendetwas zu pflanzen.“ Alle Setzlinge sind von Jana Johnen selbst vorgezogen, es gibt keine Hybride. Und auch Corona wird zumindest anfangs der SoLaWi einen Stempel aufdrücken. „Normalerweise gibt es zu Beginn der Saison ein persönliches Kennenlernen: Die Abnehmer kommen zum Erzeuger, man tauscht sich aus und erlebt so etwas wie Gemeinschaft. Mal sehen, ob und wie wir das diesmal hinkriegen.“ Auf jeden Fall gibt sie Rezepte und Tipps für die Kochkunst ihren Erzeugnissen mit.