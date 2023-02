Bundeswehr rüstet auf : 50 Millionen Euro für Eifelkaserne Gerolstein - Wo genau das Geld hinfließt

Die massiven Investitionen in den Bundeswehr-Standort Gerolstein - kalkuliert wurde mit mehr als 50 Milionen Euro innerhalb von zehn Jahren - werden fortgeführt. Nur: Es wird deutlich teurer und es wird länger dauern. Unter anderen sind eine neue Sporthalle, ein zentrales Unterkunftsgebäude, eine zentrale Waffenkammer, Mega-Carports, neue Versorgungsleitungen, neue Schießbahnen (am Standort Gees) sowie neue Technik für die Satelitten-Kommunikation geplant. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein-Lissingen 50 Millionen Euro binnen zehn Jahren waren geplant, nun wird es deutlich teurer und auch länger dauern. Dennoch: In den Bundeswehr-Standort Gerolstein, der die IT-Spezialisten der Truppe beherbergt, wird weiter kräftig investiert.

Die Bundeswehr rüstet weiter massiv in Gerolstein auf: In den nächsten 10/15 Jahren werden etliche weitere Millionen Euro in die Eifelkaserne „Auf windiger Höhe“ investiert – nachdem mit dem neuen Mensagebäude, einer neuen Kfz-Halle sowie Erneuerungen und Sanierungen bereits in der jüngeren Vergangenheit rund 15 Millionen Euro investiert worden sind.

Die massiven Investitionen in den Bundeswehr-Standort Gerolstein werden fortgeführt. Nur: Es wird deutlich teurer als die seinerzeit kalkulierten 50 Millionen Euro - und es wird länger dauern. Unter anderem geplant sind eine neue Sporthalle, ein großes zentrales Unterkunftsgebäude (anstatt der bisherigen sechs Einheiten), eine zentrale Waffenkammer, zwei Mega-Carports mit einer Gesamtfläche von 2650 Quadratmetern, die Sanierung des gesamte Strom-, Wasser- und Abwassernetzes sowie am Standort Gees neue Schießbahnen. Darüber hinaus werden mindestens eine weitere Satelliten-Bodenstation sowie eine eigenständige Zentrale errichtet, wo alle Daten zusammenlaufen. Die dafür notwendige Erweiterung der Kaserne in Richtung Lissingen ist bereits abgeschlossen.

Der Bundeswehr-Standort Gerolstein scheint dadurch auf Dauer relativ sicher zu sein. Das meint auch Oberstleutnant Sascha Günther, der Kommandeur des IT-Bataillons 281. Er sagt: „Unser Auftrag, alle aktuellen Überlegungen zur künftigen Struktur des Organisationsbereiches Cyber- und Informationsraum und nicht zuletzt die umfangreichen Baumaßnahmen in der Kaserne sind aus meiner Sicht ein guter Indikator für die Sicherheit des Bundeswehrstandortes Gerolstein. Das Informationstechnikbataillon 281 fühlt sich hier in der Eifel sehr wohl und ist nach meiner Bewertung ein fester Bestandteil der Region.“

Standortfeldwebel Markus Malina, der sich um die Neubauvorhaben kümmert, äußert sich zur Kostenentwicklung und der zeitlichen Verzögerung: „Geld ist da, und es ist auch kein Projekt wegen der zum Teil hohen Kostensteigerung gestrichen worden. Die Herausforderung ist vielmehr, dass beim LBB (Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Rheinland-Pfalz, die Planung und Ausschreibung für die Bundeswehrvorhaben vornimmt, Anmerkung der Redaktion) Personal fehlt und auch die Auftragsbücher der Firmen gut gefüllt sind. Weiterhin sind die Baumaßnahmen der öffentlichen Hand an hohe Auflagen gebunden, so dass viele Firmen die Projekte der Bundeswehr scheuen. Daher verzögern sich viele Maßnahmen.“ Hinzu kommt, dass die Corona-Pandemie in allen bereichen ein Bremsklotz war, da sowohl die Baubehörde LBB als auch viele Baufirmen ihre Aktivitäten auf ein Minimum runtergefahren haben. Jetzt wird an mehreren Stellen aber wieder gebaut. Und zwar hier:

Neue Bodenstation/Antennenfeld: Mindestens eine neue Bodenstation, die alleine mit einer Million Euro zu Buche schlägt (Stabsfeldwebel Malina: „Die sind zum Beispiel mit einer 100 Kilowattstarken Heizung ausgestattet, um auch im Winter einwandfrei zu laufen.“) wird errichtet, um die zunehmenden Kommunikationsbedürfnisse zwischen Heimat und Einsatzland sowie zwischen den Verbänden im Einsatz sicherzustellen. Hinzu kommen zu den sechs bestehenden Antennen, sechs neue. Zudem wird 2027 eine eigenständige Zentrale, wo alle Daten zusammenlaufen, errichtet – und es wird Platz für eventuell weitere Satellitenschüsseln vorgehalten. Dafür ist die Kaserne in Richtung Lissingen seit 2021 erweitert worden und wird neu eingezäunt, zudem sind die Standplätze hergerichtet und die Erschließungsstraße gebaut worden.

Kfz-Stellplätze: Die beiden Kfz-Stellplätze, die so groß wie zwei Fußballfelder sind, werden mit Mega-Carports überdacht. Dafür ist der gesamte alte Beton bereits herausgerissen, die Fläche neu betoniert worden. Auch hier sind die Dimensionen andere als bei zivilen Bauvorhaben ähnlicher Art, denn „die Fläche muss auch für schwere Fahrzeuge befahrbar sein“, so Malina. Die Kosten steigen von kalkulierten 2,5 Millionen Euro (Stand 2018) auf nun 4,1 Millionen Euro. Auf die Frage, ob die Überdachung nicht auch mit PV-Anlagen bestückt werden sollen, sagt der Kasernenfeldwebel: „Aktuell ist das nicht geplant, wenn, dann in einem zweiten Schritt.“

Erneuerung der Schießanlage: Die Standortschießanlage in Gees mit derzeit zwei Bahnen erhält ein neues Funktionsgebäude und einen neuen, 50 Meter langen Schießstand. Die Arbeiten haben im Frühjahr 2022 begonnen, derzeit werden bereits die zwölf Meter hohen Wände von der Firma Klein aus Hillesheim betoniert. In den kommenden sechs Jahren werden auch die bestehenden Bahnen erneuert – aber immer nur so, dass stets zwei Bahnen genutzt werden können. Zudem ist eine weitere, kleinere Bahn für das Training mit Pistole geplant. Die ursprünglich mit 6,5 Millionen Euro geplante Investition wird laut Malina „ein gutes Stück teurer“. Genaue Zahlen kann er aktuell nicht nennen. Er fügt jedoch hinzu: „Es handelt sich um ein Pilotprojekt der Bundeswehr, das, wenn es funktioniert, auch an anderen Standorten umgesetzt werden soll.“

Leitungsnetz/Brandschutz: Das gesamte Strom-, Wasser- und Abwassernetz wird saniert. Die Arbeiten laufen bereits seit geraumer Zeit und werden sukzessive fortgeführt. Zudem wird in allen bestehenden Gebäuden der Brandschutz verbessert. Die Kosten alleine dafür belaufen sich auf knapp zwei Millionen Euro.

Dies sind die weiteren, noch nicht begonnenen, Maßnahmen:

Neues Stabsgebäude: Dort, wo das alte Mensagebäude stand, das inzwischen abgerissen ist, soll der künftige Sitz der Führungsriege des IT-Bataillons 281 entstehen. Geplant ist ein zweigeschossiges Gebäude, das zudem größer wird als das bisherige Stabsgebäude. Dieses wiederum soll saniert und zur zentralen Anlaufstelle für alle Externen umfunktioniert werden: mit Infopunkt, Beratungsangeboten, dem Berufsförderungsdienst…

Abriss Kompaniegebäude: Die bisherigen sieben Blocks, in denen die einzelnen Kompanien, die jeweilige Waffenkammer und das Material der Einheiten untergebracht sind, sollen nach Fertigstellung des neuen Unterkunftsgebäude abgerissen werden – in zwei Phasen mit jeweils drei Gebäuden. Schließlich muss auch während er Abriss- und Bauphase der Betrieb weitergehen und Platz für die geplanten Neubauten geschaffen werden. Dafür entsteht ein ...

... neues Unterkunftsgebäude: Die Kosten waren ursprünglich mit 15 Millionen Euro beziffert. Die Bauzeit ist derzeit auf 2025 bis 2028 geplant, was es letztlich kosten wird, ist derzeit offen. Klar ist: Das dreigeteilte und dreistöckige Gebäude, das auf der großen Wiese in der Nähe des Appellplatzes entstehen soll, wird 200 Wohneinheiten für Soldaten (16 Quadratmeter große Einzelzimmer mit Nasszelle) sowie Spinde für 500 weitere Soldaten beherbergen, die Unterbringung der Soldaten der Grundausbildung. Sollte sie zunächst mit im großen Gebäude untergebracht werden, soll für sie nun ein eigenes Gebäude geplant werden. Denn: War anfangs mit drei Dutzend Soldaten kalkuliert worden, sind es inzwischen mehr als 100.

Neubau Sporthalle: Der entsteht auf der anderen Straßenseite. Spatenstich soll noch dieses Jahr sein. Die Baugrube ist ausgehoben, der Raum mit den Versorgungseinrichtungen bereits (im Boden liegend) fertiggestellt. Die geplante Sporthalle mit Abmessungen von 50 auf 35 Metern inklusive Fitnessraum sollte laut der Planung von 2018 rund 4,4 Millionen Euro kosten, aktuell wird mit 7,5 Millionen Euro gerechnet. Nach der Übernahme wird die alte Sporthalle abgerissen, um Platz für weitere Baumaßnahmen zu haben.

Zentrale Waffenkammer: Es soll eine zentrale Waffenkammer gebaut werden. Das soll mehr Sicherheit und weniger technischen Aufwand bringen, denn: Derzeit ist in jedem Kompaniegebäude eine kleine Waffenkammer mit entsprechender Sicherheitstechnik eingerichtet. Künftig wird dies dann nur noch an einer Stelle benötigt. Der Baustart ist abhängig vom Verlauf der weiteren Maßnahmen, die Höhe der Baukosten ist noch offen.