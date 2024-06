Tag der offenen Tür Bundeswehr hat eingeladen: 2000 Gäste strömen in die Eifelkaserne

Gerolstein · Viele sind der Einladung des IT-Bataillons 281 gefolgt und haben sich in der Eifelkaserne „Auf windiger Höhe“ informiert, was die Gerolsteiner IT-Spezialisten drauf haben. Es gab auch was zum Ausprobieren.

30.06.2024 , 17:49 Uhr

Foto: TV/Mario Hübner