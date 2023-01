Soziales : Neues Jahr, erster Eifellichttransport in die Ukraine

Gerolstein (mh) Kaum hat das neue Jahr begonnen, schon hat die Hilfsoraganiation Eifelleicht seinen ersten Hilfsgütertransport 2023 auf den Weg geschickt. In Kooperation mit dem „Blau-Gelben Kreuz e.V.“ wurden in Gerolstein 20 Krankenbetten nebst Beistellschränkchen, fünf Behandlungsliegen, 20 Rollatoren, Schutzkleidung aller Art, Spritzen und sonstiges medizinisches Material in einen Lkw verladen und auf den rund 2400 Kilometer langen Weg zu einem Militärhospital in der Ost-Ukraine geschickt.