Ukrainehilfe : Eifellicht schon wieder unterwegs in die Ukraine

Eifellicht schon wieder unterwegs in die Ukraine

Pflegebetten wurden jetzt in Gerolstein auf einen LKW verladen. Die Helfer von Eifellicht sind damit unterwegs in die Ukraine. Foto: Clara Zins-Grohé

Bis in die höchsten Ebenen reicht mittlerweile das Netzwerk von Eifellicht. Auf Bitte des ukrainischen Gesundheitsministeriums ist der Hilfsverein aus der Eifel wieder unterwegs Richtung Osten.

Heinz-Peter Thiel vom Eifellicht-Vorstand teilte mit: „Der Hilfsgütertransport wurde von Eifellicht e.V. in enger Kooperation mit Blau-Gelb-Kreuz Köln e.V. und dem ukrainischen Gesundheitsministerium organisiert und gemeinsam finanziert. Bei der Sammlung der verladenen Pflegebetten haben sich in den vergangenen Wochen unsere Kooperationspartner Blau-Gelbes-Kreuz Köln e.V., St. Augustin and friends hilft e.V. und Humanitas e.V. beteiligt“.