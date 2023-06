Hilfstransporte, die Leben retten Eifellicht hilft an allen Fronten im In- und Ausland

Info

Heinz-Peter Thiel: „Die Überlebenden sind zwischenzeitlich zu Millionen überwiegend als Binnenflüchtlinge im Land, aber auch außer Landes weggezogen. In den Bergdörfern leben die Menschen noch in Notzelten oder vereinzelt in Containern unmittelbar vor ihren zerstörten oder teilzerstörten Wohnhäusern. Noch intakte Wohngebäude werden tagsüber zum Kochen, Lagern oder zur Nutzung von Sanitäreinrichtungen genutzt. Die bis heute anhaltenden Nachbeben, davon alleine über 50 Erdbeben über dem Skalenwert von 5,0 lassen die Menschen weiterhin nachts draußen in Notunterkünften schlafen, da sie den Einsturz vorgeschädigter Gebäude befürchten müssen. In städtischen Bereichen wurden sehr schnell Container-Städte aufgebaut, wo Teile der Stadtbevölkerung nun leben.

Der türkische Staat hat überwiegend die am stärksten von Erdbebenschäden betroffenen Wohngebäude im Rahmen der Bergung von Leichen komplett abreißen und entfernen lassen. Damit „normalisiert“ sich das optische Landschaftsbild bis auf kleine oder riesige Baulücken. Die hier betroffenen ehemaligen Bewohner wandern als Binnenflüchtlinge weg oder ziehen in Container-Städte in Randbereiche nahezu total-zerstörter Städte. Durch einen Komplettabriss wird aber auch formal nach türkischem Recht die Wohnadresse mit den Meldedaten der betroffenen Bewohner (und auch der Eigentümer) aus amtlichen Registern „gelöscht“. Hierdurch ist eine staatliche Hinterbliebenen-Versorgung Überlebender bis hin zu Renten nicht mehr möglich. Ohne Adresse gibt es vom Katastrophenschutz auch keinen Wohncontainer, um aus den ersten provisorischen Zwölf-Quadratmeter-Zelten mit einem Holzofen vor der Frostperiode notwendigerweise in einen gedämmten sechzehn-Quadratmeter-Wohncontainer mit Küchenzeile und Sanitäreinrichtung „als Mindestlebensgrundlage“ wechseln zu können. Darüber hinaus fällt bei einer „Registerbereinigung/-Löschung“ das Eigentum des Grund und Bodens an den Staat.

Hacer Bülbül kämpft auch hier mit allen ihr zugänglichen Mitteln und organisiert für Überlebende, die bis zu sechs bis neun engste Familienmitglieder durch das Erdbeben auf einen Schlag verloren haben, Wohn-Container, auch wenn es offiziell keine Adresse mehr gibt. Sie vermittelt arbeitsfähigen erdbebenbetroffenen Gemeindemitgliedern Arbeit, um eine Lebensgrundlage neu zu schaffen und organisiert Unterstützung für überlebende Senioren mit einem bis zwei von mehreren Kindern überlebenden Enkeln in einem Haus. Eine 29-jährige Mutter hat dort – als Beispiel für ein Erdbebenschicksal mit drei Generationen und vier Kindern – in einem in Schutt aufgegangenen Lehm-Haus bis auf das jüngste 2,5-jährige Kind alle weiteren Kinder, ihre Eltern und Großeltern, verschüttet in stundenlangem Todeskampf, verloren. Das jüngste Kind hatte gemeinsam schlafend mit drei Geschwistern in einem Bett nur überlebt, weil der mit dem Hausdach und einem Dachboden auf sie herabstürzende Kleiderschrank an ihrer Position keine Schranktüre hatte. So konnte die mit im Schlafraum anwesende Mutter mit einem Kind überleben, während wenige Zentimeter weiter der Erstickungstod aller älteren Kinder im Alter von bis zu zwölf Lebensjahren eintrat. Die nun alleinstehende Mutter mit Kind ist erwerbs- und einkommenslos. Sie erhält wegen fehlender Adresse (noch) keine staatlichen Hilfen. Hacer kümmert sich weiter um eine Unterstützung, bis dahin müssen die Beiden mit Spenden ihre Lebensgrundlage für das Nötigste bestreiten. Die Nachbarn versuchen sie trotz eigener massiver Schicksalsschläge und vielen verstorbenen Familienmitgliedern mit zu ernähren. Andere Dorfbewohner beschweren sich gleich anklagend, dass sie in Ziegenställen und Notzelten leben müssten, da der Staat ihre Adressen und damit ihre Anwesenheit formal „gelöscht“ habe. An staatliche Hilfen sei außer ersten Lebensmittellieferungen, ein paar Zelten und wenigen Containern nichts an Bedarfsgütern, wie Medikamenten, Hygieneartikeln, Unterwäsche oder Feldbetten, angekommen. Nur allein von Eifellicht haben die Erdbebenopfer bisher Kinderbetten, Unterwäsche, Zahnpasta -bürsten, Rollstühle, Rollatoren und vieles mehr erhalten. Niemand ‚vom Amt‘ kümmere sich um die überlebenden Obdachlosen. Hacer Bülbül, als TV-Moderatorin bekannt aus Film und Fernsehen, sei bei allen Familien und Überlebenden in den Bergdörfern mit ihren privaten Helfern unterwegs, und frage regelmäßig was gebraucht wird und organisiert für die am stärksten Betroffenen Hilfen oder unterstütze bei Widerspruchsverfahren gegen willkürliche Amtshandlungen. Ihr Schwerpunkt ist derzeit die Vermittlung von Arbeit als Einkommensgrundlage sowie die psychologische Unterstützung von Waisenkindern oder Waisenkindern in der Obhut von allein-versorgenden Onkeln, Tanten, Großeltern, von jungen Waisen, deren Eltern durch die Erdbebenfolgen verstorben sind“.