Hilfsgütertransporte : Und der nächsteTransport startet: Eifeler engagieren sich stark für Ukraine-Nothilfe

Gerolstein/Seffern/Neustraßburg Dank zahlreicher Spender und vieler ehrenamtlicher Helfer: Eifellicht schickt binnen einer Woche den zweiten Hilfsgütertransport an die rumänisch-ukrainische Grenze.

Gerolstein/Seffern/Neustraßburg (mh) Die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Eifeler ist weiterhin ungebrochen, das Engagement der ehrenamtlichen Helfer nach wie vor groß: Und so schickt der Verein Eifellicht an diesem Donnerstag bereits den zweiten Hilfsgütertransport binnen weniger Tage an die ukrainische Grenze. Diesmal machen sich die Helfer – darunter acht Fahrer – mit fünf LKW und Transportern auf den Weg. Drinnen: Tonnenweise Lebensmittel und medizinische Präparate. Die wurden teilweise gespendet, teilweise aus Spendengeldern finanziert. So kamen Anfang der Woche aus Euren zahlreiche Geldspenden sowie große Mengen an Lebensmitteln, Babynahrung, Hygienartikel, Verbandsmaterial sowie Insulin-Spritzen an, die am Mittwoch auf LKW und Transporter verladen wurden.