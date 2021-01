Online-Angebot : Eifelpodcast mit Wirtschaftsprofessor Hermann Simon

Hermann Simon Foto: privat Foto: TV/privat

Hasborn/Prüm Was eint in der Welt erfolgreiche Eifeler? Wo hakt es wirtschaftlich in der Eifel und wo steckt das größte Potenzial? Diesen Fragen stellt sich der aus Hasborn stammende Unternehmer und Wirtschaftsprofessor Hermann Simon im Eifelpodcast.