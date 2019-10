Info

Die Brohltal-Schmalspureisenbahn Betriebs-GmbH aus Brohl-Lützing (Kreis Ahrweiler) betreibt mit dem Vulkan-Express seit mehr als 40 Jahren eine Schmalspurbahn zwischen Brohl am Rhein und Engeln in der Eifel. Zum anderen ist es die Eifelbahn Verkehrs GmbH aus Linz (Kreis Neuwied). Sie ist seit gut 20 Jahren Betreiber der Kasbachtalbahn von Linz nach Kalenborn und hat im Frühjahr die Betriebsgenehmigung für die ersten Abschnitte der Brexbachtalbahn (führt vom Neuwieder Stadtteil Engers nach Au an der Sieg) erhalten.