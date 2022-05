Mobilität : Eifelquerbahn-Verein mit Fahrgastpreis ausgezeichnet

Strahlende Gesichter bei der Preisverleihung in Wuppertal (von links): Dr. Lukas Iffländer (stellvertretender Bundesvorsitzender Pro Bahn), Peter Simon Bredemeier (Bundesvorstand Finanzen Pro Bahn), Anja Schmotz (stellvertretende Bundesvorsitzende Pro Bahn), Christian Zacher (Schatzmeister Eifelquerbahn), Jens Wießner (Vorsitzender Eifelquerbahn), Noah Wand (Beisitzer Eifelquerbahn), Detlef Neuß (Bundesvorsitzender Pro Bahn), Dr. Andreas Schröder (stellvertretender Bundesvorsitzender Pro Bahn). Foto: TV/Pro Bahn

Daun/Gerolstein/Wuppertal Der Eifelquerbahn-Verein ist von Pro Bahn ausgezeichnet worden - als Anerkennung für seine Bemühungen, die Trasse zu erhalten.

Der Eifelquerbahn-Verein ist mit dem Fahrgastpreises von Pro Bahn ausgezeichnet worden. Diesen verleiht seit 2005 der Fahrgastverband jährlich an Personen und Organisationen für ihre herausragenden Leistungen im Öffentlichen Personenverkehr.

„Das kam für uns vollkommen überraschend. Umso größer ist die Freude über die Wertschätzung unserer Bemühungen um den Erhalt und die Reaktivierung der Eifelquerbahn“, sagte der Vorsitzende des Eifelquerbahn-Vereins, Jens Wießner.

Bei der Preisverleihung in Wuppertal würdigte Pro-Bahn-Schatzmeister Peter Simon Bredemeier die Bemühungen des Vereins für den Erhalt „resilienter Infrastrukturen für die Eifel“. Ziemlich genau in der Mitte zwischen Euskirchen und Trier liegend, stellt die im Bahnhof Gerolstein in die Eifelstrecke mündende Eifelquerbahn die letzte verbliebene Querverbindung des gut 130 Kilometer langen Abschnitts der Eifelstrecke ins übrige Bahnnetz dar.

„Wir haben heute Abend ja auch einen Vertreter der DB AG zu Gast. Gibt es da einen Wunsch, den Sie in Richtung DB noch loswerden möchten?“, fragte Lukas Iffländer, stellvertretender Pro Bahn-Bundesvorsitzender, in Richtung des Eifelquerbahn-Vorstandsmitglieds Noah Wand. Dieser nutzte die Gelegenheit, um nochmals den Wunsch nach einer Betretungserlaubnis für die Eifelquerbahn zu äußern, welche von offizieller Seite bisher verweigert wurde. Der DB-Vertreter zeigte sich zuversichtlich, dass hier eine Lösung gefunden werden könne. „Dass unsere Bemühungen in der Eifel auch überregional auf ein so großes Interesse stoßen, hatte ich nicht erwartet. Das motiviert noch mal zusätzlich“, meint Wießner.

Gute Nachrichten gibt es auch aus Gerolstein. Erstmals seit zehn Monaten ist Gerolstein wieder von Trier aus über die Schiene zu erreichen. So sind seit wenigen Tagen schwere Bauzüge auf der Eifelstrecke zwischen Kyllburg und Gerolstein unterwegs. Auch aus Koblenz kommen weitere gute Nachrichten, sowohl für die Eifelstrecke als auch für die Eifelquerbahn. So präsentierte ein Vertreter der DB Netz AG auf der jüngsten Verbandsversammlung des Zweckverband SPNV Nord die weiteren Planungen zur Eifelstrecke. Demnach soll die Elektrifizierung der Eifelstrecke bis 2026/27 erfolgen. Auch prüft man die Möglichkeit, weitere 14 Kilometer der Eifelstrecke wieder zweigleisig auszubauen.