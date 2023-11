Gleise müssten freigeschnitten werden Gibt es bald wieder Freizeitfahrten auf der Eifelquerbahn?

Es ist zwar noch nicht so lange her, dass auf der Eifelquerbahn Züge gefahren sind, aber in einigen Bereichen hat sich die Natur schon wieder breitgemacht. Bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 war die Eifelstrecke von Trier nach Köln in weiten Teilen zerstört worden und ist seitdem nur abschnittsweise befahrbar. Die brach liegende Eifelquerbahn konnte genutzt werden, um die in Gerolstein gestrandeten Fahrzeuge der Deutschen Bahn AG (DB) und der Vulkaneifelbahn zu Reparaturwerkstätten zu bringen. Dafür hatte die Bahn mehrere Hunderttausend Euro investiert, um die Strecke freizuschneiden. Die Fahrten Anfang vergangenen Jahres verliefen ohne Probleme und lockten viele Schaulustige an die Strecke.