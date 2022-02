Mobilität : Könnte die Eifelquerbahn wieder in Betrieb gehen?

Der Bahnhof in Daun: Weiter nur Anlaufstelle für Radfahrer? Oder passieren bald wieder regelmäßig Züge die Kreisstadt? Foto: TV/Stephan Sartoris

Gerolstein/Daun/Ulmen Radweg statt Eifelquerbahn: So war lange die Aussicht in Sachen Mobilität in der Vulkaneifel. Doch aktuell wird geprüft, den Abschnitt zwischen Gerolstein bis Kaisersesch für Zugreisende wieder zu aktivieren. Wann erste Ergebnisse vorliegen – und wie es bis dahin weitergeht.