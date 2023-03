Bahnverbindung nach der Flut : Bitte einsteigen – bald auch wieder in Gerolstein: Wann die Eifelstrecke wieder befahrbar ist

Die vom Hochwasser 2021 unterspülten Pfeiler der Eisenbahnbrücke zwischen Birresborn und Gerolstein bekommen neue Betonfundamente. So soll die Standsicherheit wiederhergestellt werden. Foto: Hoeser Rudolf

Gerolstein Vor allem Pendler wird es freuen. Zeitaufwendige und lange Fahrten in dem Schienersatzverkehr gehören – zumindest in Richtung Trier – bald der Vergangenheit an. Wenn es alles gut geht, schon ab Mitte April. In Richtung Köln wird es noch etwas dauern.