Wanderung : Eifelverein bietet Mehrtagestouren an

Daun (red) Der Eifelverein Daun bietet einige Mehrtageswanderungen an. Von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Mai, geht es ins Felsenland Südeifel und in Müllerthal. Unterkunft ist in Bollendorf vorgesehen.Von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juni, ist eine dreitägige Wandertour auf dem Lahnweg von Wetzlar bis Aumenau geplant.

Unterkunfit ist in Weilburg. Von Samstag, 29. August, bis Samstag, 5. September bietet der Eifelverein eine Bergwanderwoche in Berchtesgarden und Königssee an. Unterkunft ist in einem Hotel in Schönau am Königssee vorgesehen. Anmeldung kann bis Freitag, 28. Februar, bei Achim Kugel unter Telefon 06592/2566 oder per E-Mail an wander-acku@t-online.de erfolgen.