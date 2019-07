Freizeit : Wanderung auf dem Förstersteig

Daun (red) Der Eifelverein Daun bietet für Sonntag, 21. Juli, eine Wanderung auf dem Traumpfad Förster­­steig rund um Mayen an. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Forum Daun. In Fahrgemeinschaften geht es zum Start der Wanderung.

