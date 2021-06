Daun Am Donnerstag, 24.06.21, unternimmt der Eifelverein Daun eine Radtour über 25 Kilometer und spricht mit dieser Tour die Radfahrer an, die sich noch mit reiner Muskelkraft und nicht mit Motorunterstützung fortbewegen.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof Daun. Die Route führt von überwiegend auf Wald- und Feldwegen von Boverath nach Gillenfeld und zurück nach Daun. Anmeldungen unter Telefon 0152 5360/8009 oder per E-Mail an w.willems@web.de