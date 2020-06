Freizeit : Eifelverein geht wieder wandern

Gerolstein Der Eifelverein Gerolstein nimmt nach der langen Corona-Pause am Sonntag, 21. Juni, sein Wanderprogramm mit einer Tour auf dem Schwalberstieg wieder auf. Die Wanderung führt über den 13 Kilometer langen Traumpfad und beginnt am Gasthaus“ Zur Mühle“ im Tal des Aspeler Bachs in Niederfell.