später lesen Morgenwanderung Wanderung in den frühen Morgen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelverein, Ortsgruppen Gerolstein und Steffeln biett für Mittwoch, 1. Mai, um 7 Uhr eine Morgenwanderung an. Treffpunkt ist an der Jagdhütte in Duppach. Die etwa zehn Kilometer lange Wanderung führt vorbei am Duppacher Drees ins Taufbachtal und durch den Wald hinauf auf die Höhe von Koppenborn.