Wanderung : Eifelverein wandert ins neue Jahr

Gerolstein (red) Der Eifelverein Gerolstein beginnt am Mittwoch, 1. Januar, mit einer gemütlichen Wanderung zum Salutschießen der Gerolsteiner Stadtsoldaten auf der Löwenburg das neue Jahr. Startpunkt ist wie am Neujahrsmorgen um 10 Uhr am Brunnenplatz in Gerolstein.

