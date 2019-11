Wanderung : Frauenwanderung rund um Gillenfeld

Gillenfeld (red) Der Eifelverein Gillenfeld lädt für Donnerstag, 28. November, zur „Frauenwanderung“ ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Holzmaarstraße in Gilenfeld. Die Strecken variieren und gehen in einem Rundkurs auf einer Wanderstrecke von etwa sechs Kilometern „Rund um Gillenfeld“.

