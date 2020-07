Wanderung : Täler-Tour am Nohner Bach

Hillesheim (red) Der Eifelverein Hillesheim veranstaltet am Sonntag, 19. Juli eine Täler-Tour am Nohner Bach Diese Rundwanderung startet auf den Höhen der Eifel in Dankerath und führt durch den Taleinschnitt Hollerseifen zum Nohner Bach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diesem folgend geht es zur Heyer Kapelle.

Die mittelschwere Wanderstrecke ist etwa 18 Kilometer lang. Die Anreise zum Startpunkt in Dankerath muss selbst organisiert werden. Los geht es um 10.30 Uhr.