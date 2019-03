(red) Der Eifelverein Hillesheim hat in seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung viele verdiente Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein ehren können. Für 25-jährige Zugehörigkeit wurden Pfarrer im Ruhestand Hermann Meyer, Trudel Maas und Rudolf Eichten ausgezeichnet.

Für 40-jährige Zugehörigkeit wurden Gisela Schreiber, Günter Stein, Martina Becker und Stefanie Becker geehrt.

Die seltene Ehrung für seine 50-jährige Zugehörigkeit erfuhr Erich Dümmer.

Weiterhin ging das Wanderabzeichen für eine vorbildliche Wanderleistung im zurückliegenden Jahr an Stefanie Becker in Silber und an Dr. Hans-Ottmar Weyand in Bronze. Das Foto zeigt einige der geehrten Mitglieder. ⇥Foto: Felicitas SchulZ