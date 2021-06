Natur und Freizeit : Rundwanderung ins Tal der Kyll mit dem Eifelverein

Hillesheim (red) Anstelle der im Wanderplan vorgesehenen Kirmeswanderung bietet die Ortsgruppe Hillesheim für alle Wanderfreunde eine Sommerwanderung ins Tal der Kyll an und zwar am Sonntag, 27. Juni. Diese Rundwanderung bietet viele Schöne Ausblicke in die blühende Landschaft der Vulkaneifel.