Freizeit und Natur : Anmeldung zur Wanderung auf dem Saynsteig

Hillesheim (red) Der Eifelverein Hillesheim lädt alle Wander- und Eifelfreunde zu einer circa 16 Kilometer langen Erlebniswanderung auf dem Traumpfad Saynsteig für Sonntag, 11. Oktober ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rathaus in Hillesheim.

Die Wanderung beginnt am Schloss Sayn und führt hoch zur Burg Sayn und zum Römerturm/Limes auf Waldpfaden durch das wild-idyllische Brexbachtal mit Ausblicken ins Rheintal und in die Eifel. Die Wanderung ist anspruchsvoll/ mittel-schwer. Rucksackverpflegung ist erforderlich. Die Wanderung wird nach den Corona-Regeln durchgeführt, das heißt: unter anderem Einhaltung des geforderten Mindestabstands und Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen Räumen.