Freizeit : Eifelverein Daun lädt zum Wandern

Daun Die aktuelle Corona Schutzverordnung sieht vor, dass bei einer Inzidenz von unter 50 kontaktfreier Sport im Freien mit maximal zehn Personen erlaubt ist. Da der Inzidenzwert derzeit im Landkreis Vulkaneifel unter 50 liegt, möchte der Eifelverein Daun mit seiner beliebten Dienstagswanderung „Mit Schwung in den Tag“ am 16. März in die Wandersaison 2021 starten.

