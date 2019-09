Schalkenmehren : Spaziergang rund ums Maar

Schalkenmehren (red) Der Eifelverein Schalkenmehren lädt am heutigen Mittwoch, 11. September, zu einem Naturerlebnisspaziergang am Meerfelder Maar ein. Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr an der Tourist-Info.

Der leichte Spaziergang von drei Kilometern beginnt am Sportplatz in Meerfeld. Zum Abschluss ist eine Einkehr geplant.