Auf dem Fest wird frisch gepresst Saftige Sache: Eifelverein Stadtkyll feiert Erntedank im Dorf

Bereits am Samstag, 5. Oktober, kommt aber in diesem Rahmen zusätzlich Hanne Bernardy aus Üxheim mit der mobilen Saftpresse auf den Stadtkyller Kirmesplatz. Unter dem Motto „Mein Apfel – mein Saft“ können Streuobstbesitzer von 10 Uhr an auf der Kirmeswiese ihre Äpfel – oder auch Birnen – zu haltbarem Saft pressen lassen. Der Rohsaft wird gefiltert, erhitzt und keim- und luftarm in Boxen abgefüllt.