(red) Der Eifelverein Steffeln lädt für Sonntag, 24. März, um 13 Uhr zur Frühlingswanderung über den Hirschbergsattel in Birgel ein. Treffpunkt ist am Dorfgemeinschaftshaus in Steffeln. Von dort aus geht es in privaten Autos zum Bürgerhaus in Birgel.