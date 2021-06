Freizeit : Eifelverein Steffeln wandert wieder

Steffeln/Gerolstein Der Eifelverein Steffeln lädt zu seiner ersten Wanderung des Jahres über den Gerolsteiner Keltenpfad ein. Treffpunkt ist am Freitag, 18.Juni, um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. In privaten Autos geht es dann zum Parkplatz an der Löwenburg.

Die mittelschwere Wanderung führt von der Löwenburg zum Aussichtspunkt Heiligenstein, durch den Pelmer Buchenwald zum Vulkan und zur Keltenburg Dietzenley. Nach einer Rast geht es zum Davidskreuz und am Grafenkreuz vorbei zur Büschkapelle. Über den Waldlehrpfad am Ehrenfriedhof und an der Hubertuskapelle vorbei geht es zurück.

Die Wanderstrecke beträgt etwa sieben Kilometer und dauert rund drei Stunden. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen. Die Corona-Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.